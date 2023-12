Przy gruncie aż -22 stopnie. Napłynęło arktyczne powietrze

Do Polski napłynęło arktyczne powietrze - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Sprawiło, że miniona noc była wyjątkowo mroźna - w Jeleniej Górze temperatura przy gruncie spadła do -22 stopni Celsjusza.

Noc z niedzieli na poniedziałek była mroźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w mediach społecznościowych, że w Jeleniej Górze temperatura przy gruncie spadła do -22 stopni Celsjusza.

Miejscami pada śnieg

Termometry pokazały o godzinie 6 w poniedziałek -16 st. C na Kasprowym Wierchu. W Jeleniej Górze na termometrach było -15 st. C., a w Kłodzku, Starachowicach i na Śnieżce odnotowano -12 st. C.