Lodowaty poranek w większości Polski

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, pogodę nad zachodnią i południową Europą mocno kształtują układy niskiego ciśnienia. Z kolei na wschodzie nadal dominuje rosyjski wyż współpracujący z silnym wyżem znad Syberii.

- Polska wciąż pozostaje w tłoczonym przez wyż zimnym kontynentalnym powietrzu, które mocno wpływa na temperaturę we wschodniej połowie kraju, a słabiej na zachodzie - dodała ekspertka.

Poniżej -20 stopni na termometrach

Noc ze środy na czwartek oraz czwartkowy poranek były bardzo mroźne. Najzimniej było w województwie pomorskim. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o godzinie szóstej rano w Kwidzynie odnotowano -20 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura była jeszcze niższa. Jak poinformowała Arleta Unton-Pyziołek, we wsi Kmiecin termometry pokazały nawet -21,2 st. C.

Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim.

O godzinie szóstej rano w czwartek najcieplej było w Legnicy w woj. dolnośląskim, gdzie odnotowano -1/0 stopni Celsjusza.

Temperatura powietrza o godzinie 6 w czwartek (22.01.2026) Źródło: IMGW