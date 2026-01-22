Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pogoda

Lodowaty poranek w większości Polski

Mróz
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Czwartkowy poranek przyniósł silny mróz w większości kraju. W wielu miastach temperatura spadła poniżej -10 stopni Celsjusza. Lokalnie termometry wskazały wartości poniżej -20 stopni.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, pogodę nad zachodnią i południową Europą mocno kształtują układy niskiego ciśnienia. Z kolei na wschodzie nadal dominuje rosyjski wyż współpracujący z silnym wyżem znad Syberii.

- Polska wciąż pozostaje w tłoczonym przez wyż zimnym kontynentalnym powietrzu, które mocno wpływa na temperaturę we wschodniej połowie kraju, a słabiej na zachodzie - dodała ekspertka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mróz
Dotkliwy mróz. Gdzie ostrzega przed nim IMGW
Prognoza
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
Prognoza
Śnieg
Śnieżna aura powróci. Tam sypnie najwięcej
Prognoza

Poniżej -20 stopni na termometrach

Noc ze środy na czwartek oraz czwartkowy poranek były bardzo mroźne. Najzimniej było w województwie pomorskim. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o godzinie szóstej rano w Kwidzynie odnotowano -20 stopni Celsjusza. Lokalnie temperatura była jeszcze niższa. Jak poinformowała Arleta Unton-Pyziołek, we wsi Kmiecin termometry pokazały nawet -21,2 st. C.

Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim.

O godzinie szóstej rano w czwartek najcieplej było w Legnicy w woj. dolnośląskim, gdzie odnotowano -1/0 stopni Celsjusza.

Temperatura powietrza o godzinie 6 w czwartek (22.01.2026)
Temperatura powietrza o godzinie 6 w czwartek (22.01.2026)
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZimaMrózPolska
Czytaj także:
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Smog w Polsce. Alert RCB w ośmiu województwach
Smog
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
Świat
Mróz
Dotkliwy mróz. Gdzie ostrzega przed nim IMGW
Prognoza
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
Prognoza
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
Świat
Czarny łabędź wypatrujący w automacie partnerki
Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi - pływał po jeziorze
Świat
Torosy - Mikoszewo
"Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego"
Polska
Marznące opady i gęste mgły
Nocą mogą rozwinąć się marznące mgły
Prognoza
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol na 10 kilometrów na autostradzie
Świat
Fale zalewają restaurację w Katanii
Morze wdarło się do restauracji. Nagranie
Świat
Śnieg
Śnieżna aura powróci. Tam sypnie najwięcej
Prognoza
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
Polska
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
Świat
Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie
Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody
Świat
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
Świat
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
Świat
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
Smog
Smog w Krakowie
Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce
Smog
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
Polska
Mróz w Polsce
Zróżnicowana temperatura, lokalnie mocniej powieje. Pogoda na dziś
Prognoza
Ratunek na Etnie. Ratownicy górscy ruszyli na pomoc rodzinie
Akcja ratunkowa na Etnie. Rodzina z dziećmi utknęła
Świat
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
Ciekawostki
Mróz w nocy
Miejscami temperatura spadnie do -22 stopni
Prognoza
Powódź w Tunisie w Tunezji
Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat
Świat
Opady śniegu, wczesna zima
Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie
Prognoza
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
Świat
shutterstock_2681852933
Mówiła, że idzie popływać. Godzinę później znaleziono jej ciało, wokół było stado psów
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom