Przy gruncie -20 stopni. Zeszła noc była mroźna

Miniona noc była mroźna w wielu regionach Polski, a to za sprawą rozpogodzeń. Temperatura minimalna przy gruncie spadła do -20 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze. Sprawdź, gdzie jeszcze ścisnął mróz.

Przy gruncie -20 stopni Celsjusza

Śnieżny wir Olivier odsunął się na wschód i zaciągnął kolejną porcję zimna. Nocne rozpogodzenia spowodowały, że temperatura minimalna przy gruncie w Jeleniej Górze spadła do -20 stopni Celsjusza. W Kłodzku również było zimno. Tam przy gruncie odnotowano -19 st. C. Najwyższą temperaturę minimalną zarejestrowano w Przemyślu - 0 st. C.