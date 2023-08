Możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alerty hydrologiczne IMGW dla kilku województw

Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

Synoptycy IMGW wydali pomarańczowe alerty hydrologiczne. Obowiązują w województwach śląskim i opolskim, dla obszaru: Odry od Chałupek do Koźla, Opawy, Opawicy, Olzy od Cieszyna do ujścia do Odry, Olzy, Czadeczki, Psiny, Rudy od Zb. Rybnik do ujścia do Odry, Rudy, Bierawki, Kłodnicy od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnicy i Stradunii.