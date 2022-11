Mglisty poranek w części kraju. Prognoza alertów IMGW

czytaj dalej

26-latek ze stanu Uttar Pradesh w północnych Indiach zmarł po tym, jak ukąsił go wąż. Mężczyzna próbował zrobić sobie zdjęcie z gadem - informują w piątek miejscowe media. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Indiach dochodzi do największej liczby zgonów z tego powodu na świecie.