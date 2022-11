Możliwe alerty IMGW. W 10 województwach spodziewana gęsta mgła

czytaj dalej

Całkowite zaćmienie Księżyca mogli podziwiać we wtorek mieszkańcy Azji, Australii i Ameryki Północnej. Była to ostatnia okazja do zaobserwowania tego zjawiska w różnych częściach globu przed 2025 rokiem - informuje NASA. Na całkowite zaćmienie widoczne w Polsce poczekamy trochę dłużej. Barwa, którą nasz naturalny satelita uzyskuje podczas tego zjawiska, powoduje, że bywa on nazywany wówczas Krwawym Księżycem.