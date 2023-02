Lód skuje drogi w dużej części kraju. Lokalnie śniegu ma spaść tyle, że IMGW rozważa ogłoszenie alertów

czytaj dalej

Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którzy utknęli na niej w wyniku uszkodzenia kapsuły transportowej, powrócą na Ziemię we wrześniu - przekazała rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos. Początkowo misja zaplanowana była na marzec, jednak z powodu problemów technicznych została ona przełożona o pół roku. Astronauci trafili na stację we wrześniu 2022 roku, co oznacza, że spędzą poza Ziemią 12 miesięcy.