Miejscami mogą występować zawieje śnieżne. Pogoda na 5 dni

Kolejne dni przyniosą nam przeważnie pochmurną aurę, chociaż od czasu do czasu niebo będzie się przejaśniać. Popada śnieg, miejscami przechodzący w śnieg z deszczem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę w całym kraju będzie na ogół pochmurno, chociaż lokalnie spodziewane są nieliczne przejaśnienia. W ciągu dnia popada śnieg (do 1-3 centymetrów), a miejscami, zwłaszcza na Wybrzeżu, również deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr, okresami rozwijający prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę. Lokalnie mogą występować zawieje śnieżne.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-80 km/h. Powieje z południowego zachodu, jedynie na Wybrzeżu - z północnego zachodu.

Wtorek również upłynie w Polsce pod znakiem dużego zachmurzenia, ale niebo będzie się przejaśniać. Na Podlasiu spodziewane są opady śniegu. Termometry pokażą od -8 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany.

Prognozowana temperatura w okresie 14-18.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

W środę w Polsce zapanuje zmienne zachmurzenie. Na zachodzie chmur będzie najwięcej, zaś na Śląsku prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr południowy, miejscami w porywach przekraczający prędkość 60 km/h.

Na Pomorzu czwartek zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie z opadami śniegu, a na południowym wschodzie - deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od -3 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w okresie 14-18.01 tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl