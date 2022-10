Jesienny wyż przyniósł gęste mgły w części kraju. W ciągu dnia nadrobimy straty ciepła

Polska znajduje się pod wpływem rozległego układu wyżowego, rozciągającego się przez prawie całą Europę. Przyniósł on ze sobą nocne ochłodzenie oraz gęste mgły ograniczające widzialność do nawet 50 metrów, jednak w ciągu dnia temperatura wzrośnie do nawet 16 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środowy poranek panuje pogodna aura, tylko na północy Polski występuje więcej chmur, a na Kaszubach - słabe opady deszczu. Jest to związane są ze słabo aktywnym, chłodnym frontem atmosferycznym, który wbija się w obszar wysokiego ciśnienia. Rozciąga się on od Rosji przez Bałtyk po Norwegię i Morze Norweskie.

Miejscami, szczególnie na południowym wschodzie kraju, pojawiły się mgły. Jak podała o godzinie 7.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, widzialność jest ograniczona w:

- Zgorzelcu i Lesku - do 50 m;

- Jeleniej Górze, Kielcach, Nowym Sączu i Krośnie - do 100 metrów;

- Opolu - do 200 m;

- Kłodzku, Bielsku-Białej, Rzeszowie i Białymstoku - do 300 m;

- Krakowie - do 400 m;

- Wrocławiu - do 800 m.

Mgły powodują utrudnienia w komunikacji lądowej, a w Krakowie również przejściowe utrudnienia w komunikacji lotniczej.

Sytuacja baryczna w Polsce

Polska znalazła się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżami rozciągającymi się od Atlantyku po Morze Czarne - wskazała w środę rano synoptyk. Jeden z najbliższych nam wyżów ma centrum nad polskim Podkarpaciem.

Niestety, zaciągnął on nieco chłodnego powietrza polarnego z północy, co wraz z nocnymi rozpogodzeniami przyniosło spadek temperatury, miejscami poniżej 0 stopni Celsjusza. Straty ciepła nadrobi on w ciągu dnia - w słońcu, przy niewielkim ruchu powietrza, temperatura na zachodzie kraju wzrośnie do 16 st. C.

Sytuacja baryczna w środę 12.10 DWD

O godzinie 6 rano najchłodniej było w Katowicach, gdzie termometry pokazały -1 st. C., zaś najcieplej w Łebie - tam temperatura wyniosła 11 st. C. Na południu kraju doszło do inwersji temperatury, co oznacza, że na obszarach wyżej położonych było cieplej niż na tych niższych. W Zakopanem na termometrach pojawiła się wartość 6 st. C, zaś w Krakowie, w dolinie Wisły - zaledwie 1 st. C.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl