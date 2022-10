W części kraju snują się gęste mgły. Sytuacja baryczna nad Polską

Liczne mgły snują się wzdłuż dolin rzecznych, przy terenach podmokłych, rozlewiskach oraz bagnach. Zjawiska powodują utrudnienia w komunikacji lądowej i będą występować co najmniej do godziny 11.

Sytuacja baryczna w Polsce

O godzinie 6 rano najchłodniej było w Katowicach, gdzie temperatura wyniosła -1 stopień Celsjusza, zaś najcieplej w Łebie - tam zobaczyliśmy na termometrach 9 st. C. Na południu Polski doszło do inwersji temperatury, co oznacza, że na obszarach wyżej położonych było cieplej niż na tych niższych. Przykładowo – na Śnieżce termometry pokazały 3 st. C, czyli więcej niż w Jeleniej Górze, gdzie zmierzono 0 st. C.