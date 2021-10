Mgły w Polsce. Ograniczona widzialność w różnych częściach kraju

czytaj dalej

Grypa jest jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń infekcyjnych w sezonie i też jedną z częstych przyczyn hospitalizacji dzieci - podkreślała na antenie TVN24 doktor habilitowana Agnieszka Mastalerz-Migas, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Namawiała do szczepień przeciwko tej chorobie. Odniosła się też do przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce. Podkreśliła, że "zagrożenie nadal istnieje". - Nastąpiło bardzo duże poluzowanie. Gdzieś psychicznie uciekliśmy od myślenia o pandemii - zauważyła.