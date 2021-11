Mgły na południu Polski. IMGW ostrzega

czytaj dalej

Rozpiętość jego odnóży to aż osiem centymetrów. Do zoo Australian Reptile Park w Nowej Południowej Walii nie trafił dotąd tak duży pająk z rodziny Atracidae. Władze placówki zwracają się z prośbą o ujawnienie się anonimowej osoby, która go dostarczyła. Chcą dowiedzieć się, skąd pochodzi okaz. Jad tych pająków służy bowiem do przetwarzania go na antidotum dla osób ukąszonych przez inne pająki.