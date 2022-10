Zobacz majestatyczny wschód słońca nad Warszawą

W sobotni ranek nad Warszawą pojawiła się mgła radiacyjna. Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, powstaje ona w nocy i nad ranem wskutek nocnego wypromieniowania ciepła. W nocy z piątku na sobotę wystąpiły bardzo sprzyjające warunki do jej powstania - aura była pogodna i bezwietrzna, a ciepło mogło skutecznie wypromieniować. W efekcie podłoże i przyziemna warstwa atmosfery znacząco się ochłodziły, co doprowadziło do wzrostu wilgotności i powstania mgły.