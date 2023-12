Marznące mgły, śnieg, silne porywy wiatru. O poranku w pogodzie sporo się dzieje

Wtorek w większości kraju rozpoczął się pochmurnie. W pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po Kielecczyznę występują przejaśnienia. Na Warmii i wschodnim Pomorzu o poranku obserwowane są mgły marznące. W Gdańsku widoczność ograniczona jest do 100-700 metrów, a w Elblągu do około 200 metrów. Wieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. W Tatrach porywy są silniejsze, osiągają prędkość do 80 km/h.

Za nami bardzo mroźne chwile

Po mroźnej nocy, z temperaturami minimalnymi spadającymi do -17 stopni Celsjusza (Zamość), a przy gruncie do nawet -23 st. C (tak było na lotnisku Lublin-Radawiec), słupki termometrów zaczynają się podnosić. O godzinie 6.30 najzimniej było na Kasprowym Wierchu. Odnotowano tam - 11 stopni Celsjusza. Nieco cieplej było w Lublinie, Krakowie, Gdańsku i Olsztynie, gdzie termometry pokazały od -9 do -8 stopni Celsjusza. W stolicy zanotowano -6 stopni. Najcieplej było w Zielonej Górze, Szczecinie i na Suwałkach. Tam temperatura wahała się od -3 do -4 stopni Celsjusza.