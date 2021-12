Zamarzający wrzątek. Efekt Mpemby na nagraniu Reporterów 24

Mroźna pogoda w Polsce to idealna okazja, by sprawdzić, jak szybko zamarza wrzątek wyrzucony w powietrze. Tworzy się wtedy lodowa chmura. Nagranie zjawiska, zwanego też efektem Mpemby, otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Efekt Mpemby - co to jest? Jak powstaje?

Efekt nosi imię jego odkrywcy - Erasto Mpemby z Tanzanii. W latach 60. ubiegłego wieku podczas lekcji gotowania w szkole uczono go, jak robić lody. Podgrzewał mleko i cukier na kuchence, a następnie pozostawił mieszankę do ostygnięcia przed włożeniem do zamrażarki, aby ostygła. Mpemba zauważył jednak coś dziwnego: kiedy włożył gorącą mieszankę prosto do zamrażarki, lody były gotowe szybciej niż wtedy, gdy pozostawiono je do ostygnięcia.