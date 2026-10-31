Pogoda Lawinowa jedynka w Tatrach. Uważajmy na szlakach Matylda Dziechcińska |

Aplikacja "Ratunek" - szybka pomoc w górach Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot

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Najtrudniejsza sytuacja panuje w sobotę w Tatrach. Na szlakach, szczególnie w wyższych partiach gór, zalega śnieg i występują liczne oblodzenia. W sobotę rano zarówno na Kasprowym Wierchu, jak i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich leżało 10 centymetrów śniegu.

Powyżej 1600 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwróciło uwagę, że prognozowane intensywne opady śniegu mogą pogorszyć sytuację lawinową, szczególnie że są one spodziewane w wyższych partiach Tatr. Ostrzeżenie lawinowe jest w mocy do godziny 20 w sobotę.

Tatrzański Park Narodowy podkreślił, że osoby wybierające się w wyższe partie Tatr powinny być doświadczone w zimowej turystyce, mieć odpowiednie wyposażenie i wiedzieć, jak się nim posługiwać. Poślizgnięcie na lodzie lub zamrożonym śniegu może skończyć się upadkiem, poważnymi obrażeniami, a w niektórych przypadkach nawet śmiercią.

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W Bieszczadach trzeba uważać na mgłę i błoto

Trudne warunki pogodowe panują też w sobotę w Bieszczadach. Problemami są ograniczona widzialność, niska temperatura i błotniste szlaki. Jak powiedział dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Jakub Dąbrowski, w dolinach temperatura wynosi około 4 stopni, natomiast na połoninach oscyluje wokół zera. Na dodatek niski pułap chmur sprawia, że widzialność jest miejscami ograniczona do kilku lub kilkunastu metrów.

Od piątku w Bieszczadach utrzymuje się mżawka, przez co szlaki są błotniste i śliskie. Jak powiedział Dąbrowski, meteorolodzy zapowiadają niewielkie opady śniegu, które mogą przyprószyć szlaki. - Jeśli w nocy temperatura spadnie poniżej zera, miejscami może pojawić się oblodzenie - dodał.

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Beskidzkie szlaki również nie są w pełni bezpieczne

Na pogorszenie warunków pogodowych powinni też przygotować się turyści, którzy planują spędzić weekend na beskidzkich szlakach. Poza niskimi temperaturami, w wyższych partiach gór w sobotni poranek było mglisto, a szlaki są wyjątkowo śliskie.

- Temperatura w Szczyrku wynosiła 7 stopni. Wyżej w górach było chłodniej: od 0 do 3 stopni - powiedział ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku.

W Beskidach trzeba się również liczyć z ograniczeniami w działaniu kolei i wyciągów. Nieczynne są wyciąg kanapowy na Mosorny Groń oraz kolej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Od niedzieli nie będzie kursował także wyciąg na Dębowiec w Bielsku-Białej, a 1 listopada nieczynne będą gondole na Halę Skrzyczeńską.

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Trzeba uważać też w Karkonoszach

Na karkonoskich szczytach jest gęsta mgła, a temperatura odczuwalna utrzymuje się poniżej zera. W partiach grzbietowych gór wieje silny wiatr, w porywach do około 50 kilometrów na godzinę.

Na Śnieżce temperatura wynosi około minus 2 stopnie, jednak odczuwalnie może być nawet minus 11 stopni. Jest mgliście i pochmurno, choć w drugiej części dnia możliwe są przejaśnienia. Na Szrenicy temperatura wzrośnie do około 2 stopni, a odczuwalna wyniesie około minus 2 stopnie. W niższych partiach Karkonoszy termometry pokażą do około 7 stopni.

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Karkonoski Park Narodowy przypomniał również o zagrożeniu związanym z wezbranymi potokami po intensywnych opadach. "Po intensywnych opadach i burzowych nawałnicach wzbierają karkonoskie potoki - prosimy o ostrożność i niepodchodzenie do koryt strumieni, gdy prowadzą wodę po nawalnych opadach. Prosimy nie podchodzić do krawędzi kotłów, grozi to upadkiem z wysokości" - napisano w komunikacie KPN.