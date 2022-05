Lada moment przyjdzie upał. Skwar sprzyja niebezpiecznym zjawiskom

W środę termometry pokażą nie więcej niż 23 stopnie, jednak już w kolejnych dniach zrobi się gorąco, a miejscami nawet upalnie. Spodziewane są też burze z intensywniejszymi opadami i silniejszym wiatrem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na środę zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek w całym kraju upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W piątek na niebie pojawi się zmienne zachmurzenie oraz przelotny deszcz i burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognozowana temperatura w dniach 18-22.05 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie, a także przelotny deszcz i wyładowania. Podczas burz spadnie deszcz rzędu 10-30 l/mkw. i powieje z prędkością 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu powieje na ogół słabo i umiarkowanie, choć okresami może być silniejszy.

W niedzielę możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami oraz przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Chwilami jego porywy mogą być silniejsze.

Prognozowane opady w dniach 18-22.05 vnetusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl