Koronawirus w Polsce. Wirusolog: czwarta fala będzie miała charakter pełzający

Polska jest "niemal liderem, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i zgonów"

Chorują także ci, co przeszli COVID-19

Profesor Gut powiedział, że SARS-CoV-2 zakażają się wszyscy - bez względu na to, czy ktoś przeszedł już COVID-19, czy czy jest zaszczepiony, czy też nie. - Zakażenie oznacza wejście wirusa do organizmu, które powoduje namnażanie się go w komórkach. Natomiast odpowiedź przygotowanego organizmu ogranicza ten proces, zmniejsza zdolność przekazywania dalej i powoduje, że zakażenie przebiega łagodniej - powiedział wirusolog. Dodał, że objawy zakażenia są sprawą genetyki i przygotowania organizmu.

- Zmagający się z infekcją organizm produkuje bardzo duże ilości cytokin, co może prowadzić do poważnych następstw, na przykład do tak zwanej mgły covidowej, czy w cięższych przypadkach nawet do demencji, nie mówiąc o zapaleniach nerwów, chorobach serca, jelit czy płuc - zwrócił uwagę Gut.