Kiedy upał zelżeje? I czy przestanie grzmieć? Pogoda na pięć dni

W najbliższych dniach upał nie odpuści, chłodniej może zrobić się dopiero na początku przyszłego tygodnia. Nie widać też końca niebezpiecznych zjawisk.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek w całym kraju przyniesie zmienne zachmurzenie. Od Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Śląsk i Małopolskę okresami chmur będzie więcej, może też przelotnie padać i grzmieć. Podczas burz spodziewane są opady do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 25 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek na Nizinie Szczecińskiej przyniesie przelotny deszcz i burze. Podczas wyładowań suma opadów może sięgnąć 10-20 l/mkw., a porywy wiatru rozpędzać się do 60-80 km/h. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota na Śląsku upłynie pod znakiem przelotnego deszczu i burz. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. W innych regionach dzień zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

W niedzielę mieszkańcy zachodnich regionów muszą liczyć się z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań spadnie deszcz do 10-20 l/mkw. i powieje z prędkością 60-80 km/h. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W poniedziałek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, a także przelotny deszcz i burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl