Będzie się robić coraz cieplej

W nadchodzących dniach możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia, a także przelotnych opadów deszczu. Miejscami pojawią się też burze. Z każdym dniem będzie robić się jednak coraz cieplej.

- Pogodę w Polsce kształtuje wietrzny wir niżowy Zachariasz, z centrum przemieszczającym się znad Bałtyku dalej na północ, w kierunku Norwegii - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że kraj jest wciąż w polu rażenia związanych z nim frontów atmosferycznych oraz w masie powietrza polarnego chłodnego.

W kolejnych dniach niż odsunąć się ma daleko na północ, nad Morze Norweskie, a ciśnienie atmosferyczne w Polsce zacznie rosnąć. Nad Europą Środkową rozwinie się wyż, w który jednak będą wbijać się od zachodu zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi. - Dlatego też w strumieniu płynącego z zachodu powietrza polarnego zachmurzenie będzie zmienne. W drugiej połowie tygodnia pogoda zacznie się stabilizować, opadów ma być coraz mniej - opisała Unton-Pyziołek.

Pogoda na wtorek

Wtorek na północy, zachodzie i w centrum kraju oraz na południowym wschodzie zapowiada się na ogół pochmurny z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe są burze. W pozostałej części kraju prognozuje się rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami (głównie w burzach) dość silny wiatr, który w porywach na Pomorzu rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym przelotnie popada deszcz do 5-15 l/mkw. W pasie od Mazur i Warmii, przez centrum, po Śląsk może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami, głównie w burzach, dość silny.

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu możliwe są, oprócz deszczu, burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Tylko w burzach będzie silny.

Prognozowana temperatura w dniach 8-12.08 Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Na Pomorzu możliwy jest słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na północy, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W sobotę dopisze pogodna aura, niestety nie wszystkim. Po południu na zachodzie kraju wzrośnie zachmurzenie, spadnie deszcz rzędu 10-30 l/mkw. i pojawią się burze z gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w dniach 8-12.08 Ventusky.com

