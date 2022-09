"Jęzor zimnego powietrza" będzie wdzierał się do Europy Środkowej. Polska w jego "epicentrum"

W weekend do Europy Środkowej, a więc i do Polski, będzie wdzierać się zimne powietrze z północy. Czeka nas spore ochłodzenie i typowo jesienna aura. - My znajdziemy się dokładnie w epicentrum tego uderzenia chłodu - mówił Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl

Pod koniec tygodnia czeka nas załamanie pogody polegające na znacznym ochłodzeniu. - Będzie wiał porywisty wiatr z północy, a nad Skandynawią pojawi się wir niżowy, który przez wiele dni, czyli około 5-7, będzie nam dostarczał jesiennych emocji - mówił w środę we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Dlaczego tak się stanie? Związane jest to z sytuacją baryczną nad Europą.

- Na południu Szwecji ulokowany jest niż i na długo zamierza tam pozostać. Kolejny jest w pobliżu Półwyspu Iberyjskiego i nazywa się Danielle. To jest były cyklon tropikalny, który z Bermudów, przez Atlantyk, dotarł do Europy. Przyniósł do Hiszpanii i Portugalii ulewne opady deszczu - mówił prezenter.

Sytuacja pogodowa nad Europą tvnmeteo.pl

"Jęzor zimnego powietrza" będzie wdzierał się do Europy Środkowej

Ten były cyklon spowodował taką cyrkulację powietrza, że z południa, od strony Afryki, bardzo gorące powietrze wtargnęło do Francji.

- W niżu powietrze porusza się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, dlatego właśnie Danielle zagarnęła z Afryki gorąco powietrze - tłumaczył Wasilewski. Po drugiej stronie tego niżu, po zachodniej, płynie chłodniejsze powietrze, które trafiło do Portugalii. - I na styku tych dwóch mas powietrza, tej gorącej i tej chłodnej, występują burze i opady - dodał.

Jak mówił prezenter, od Danielle ciągnie się front atmosferyczny, który łączy się z kolejnym niżem, tym rozgrywającym pogodę w naszej części Europy. - To przez niego w środę na południu kraju spodziewane są opady deszczu - zaznaczył Wasilewski. - Jednocześnie znaleźliśmy się po północnej stronie tych frontów, co oznacza, że z północy będzie napływać coraz chłodniejsze powietrze. To będzie nowa dostawa zimnego powietrza. Jeszcze go nie odczuwamy, jesteśmy jeszcze przed tym uderzeniem chłodu - dodał.

W Polsce chłodno zrobi się w weekend.

- My znajdziemy się dokładnie w epicentrum tego uderzenia chłodu - mówił Wasilewski. Na poniższej mapie kolorem niebieskim zaznaczony jest "jęzor zimnego powietrza", który w weekend będzie wdzierał się do Europy Środkowej, między innymi do Polski. Prezenter dodał, że na wschód i na zachód od nas będzie dużo cieplej.

W weekend w Polsce zrobi się chłodno tvnmeteo.pl

