Jaka będzie pogoda w weekend? Sprawdź szczegóły

W najbliższym czasie słońca nam nie zabraknie, jeśli już pojawi się zachmurzenie, to będzie małe i umiarkowane. W niektórych regionach może spaść trochę deszczu, jednak będą to opady o słabym i przelotnym charakterze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek zapowiada się na ogół słonecznie. Nad północną część kraju nasunie się niezbyt aktywny front atmosferyczny, powodując wzrost zachmurzenia i możliwość słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z zachodu i północnego zachodu.

Piątek w północnej części kraju będzie słoneczny. W regionach południowych wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami także przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Warmii do 23 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Miejscami może wiać mocniej.

Prognozowana temperatura w dniach 1-5.06 ventusky.com

Pogoda na weekend

Czeka nas słoneczny początek weekendu. W sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo, okresami umiarkowanie, z północy i wschodu.

W niedzielę na północy będzie słonecznie. Na południu prognozowane jest zachmurzenie, ale małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu.

Poniedziałek w całym kraju upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na Podkarpaciu spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy i wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

prognozowane opady w dniach 1-5.06 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl