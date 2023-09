Jak mocno się ochłodzi. Prognoza pogody na 5 dni

W kolejnych dniach aura będzie przeważnie pogodna, chociaż zdarzą się chwile pod znakiem pochmurnego nieba. Czeka nas natomiast spore ochłodzenie - miejscami na termometrach zobaczymy zaledwie 19 stopni Celsjusza. Sprawdź, co jeszcze przyniesie nam wrześniowa aura.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska dostaje się w obszar podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem Quitteria z centrami nad Morzem Norweskim i Niemcami - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Z północnego zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne znad Atlantyku. Jeszcze w nocy nad środkową i wschodnią częścią kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny z deszczem i burzami. Gdy front w czwartek odsunie się na wschód, aura znów będzie pogodna, ale chłodniejsza. Kraj ponownie znajdzie się w obszarze wysokiego ciśnienia związanego z wyżem, którego centrum wędrować ma znad Skandynawii w stronę Rosji.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek wystąpi przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na południowym wschodzie - duże z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 19/20 stopni Celsjusza w północnych regionach, poprzez 21 st. C w centralnej Polsce, do 22 st. w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Piątek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju do 23 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu i wschodu.

Prognoza temperatury na okres 14-18.09 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę w Polsce zapanuje pogodna aura. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 23 st. C w rejonach centralnych do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, a w centrum i na południu prognozowane są opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry w ciągu dnia pokażą od 23 st. C w północnej Polsce, poprzez 25 st. C w centrum kraju do 26 st. C w regionach południowych. Powieje południowy i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na okres 14-18.09 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W całym kraju spodziewany jest pogodny poniedziałek. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centralnej Polsce do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl