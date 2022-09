Pogoda może być groźna. W tych miejscach IMGW planuje wydać alerty

czytaj dalej

Awarie elektryczności, problemy z sieciami komórkowymi i niedziałający internet to niektóre z komplikacji, z jakimi mierzą się obecnie mieszkańcy Florydy. Huragan Ian, choć obecnie osłabł na tyle, by stać się burzą tropikalną, nie zatrzymuje się i pustoszy stan. Jak mówił korespondent TVN24 Jan Pachlowski, powrót do normalności po przejściu żywiołu może zająć długie tygodnie.