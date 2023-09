Jest "ekstremalnie ciepło", w Polsce idziemy na rekord

"Globalnie jeszcze nigdy dodatnia anomalia średniej temperatury powietrza w odniesieniu do normy klimatologicznej nie była tak duża jak we wrześniu 2023" - poinformowali w mediach społecznościowych eksperci.

Wrzesień 2023 to "miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie"

IMGW, by wyliczyć wartość anomalii, porównał temperaturę do średniej z ostatnich lat. "Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny wrzesień można uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą aż 3,6 stopnia na plusie" - tak IMGW podsumował dwie trzecie miesiąca. Z wyliczeń meteorologów wynika, że najniższe anomalie występują przede wszystkim na południowym wschodzie (z wartością 2,6 st. C na plusie w Nowym Sączu). W pozostałej części kraju anomalie powoli zbliżają się do 4 st. C. Jak ustalili badacze, najwyższą wartość anomalii notuje się w jednym z najchłodniejszych miejsc w Polsce, a mianowicie na Śnieżce. Jest to obecnie 4,7 stopnia więcej niż średnia z ostatnich trzech dekad.