Na Bałtyku szaleje sztorm, przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze

Ostrzeżenie o sztormie na Bałtyku w strefie brzegowej w części wschodniej wydało w czwartek Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku 21 stycznia do godziny 1. Prognoza przewiduje wiatr zachodni do północno-zachodniego o sile od 7 do 8, w porywach do 9 w skali Beauforta.