Alerty IMGW najwyższego stopnia. Możliwe porywy nawet do 120 kilometrów na godzinę

Przed nami kilkadziesiąt bardzo niebezpiecznych godzin w pogodzie. IMGW w części kraju wydał alarmy trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. Porywy mogą sięgać nawet do 120 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Synoptycy nie wykluczają także burz i opadów krupy śnieżnej.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - silny wiatr

- zachodniopomorskim , gdzie ważne będą od północy do godziny 17 w czwartek,

- wielkopolskim , (poza powiatami na południu województwa), gdzie będą obowiązywać od godziny 3 do 17 w czwartek;

- dolnośląskim , gdzie groźnie będzie między godz. 17 w środę do godz. 1 w piątek;

Synoptycy IMGW prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 120 km/h, wiejącego z południowego zachodu i zachodu. Nad ranem w czwartek lokalnie możliwe są burze i opady krupy śnieżnej.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

- pomorskim , gdzie groźnie będzie w godz. 2 do 16.30 w czwartek;

- kujawsko-pomorskim , gdzie alarmy będą obowiązywać od godziny 3 do 18 w czwartek;

- wielkopolskim (na południu województwa) oraz łódzkim , gdzie alarmy będą ważne od 4 do 18 w czwartek;

- mazowieckim , w powiatach na północnym zachodzie regionu, gdzie groźnie będzie od godziny 3 do 19 w czwartek;

- opolskim , gdzie alarmy będą ważne od godziny 21 w środę do godz. 2 w piątek;

- świętokrzyskim , gdzie groźnie będzie od godziny 3 w czwartek do północy w piątek;

- śląskim , gdzie ostrzeżenia będą ważne od godz. 23 w środę do godz. 23 w czwartek;

- małopolskim , gdzie groźnie będzie od godz. 3 w czwartek do północy w piątek;

- podkarpackim , gdzie groźnie będzie od godz. 5 w czwartek do godz. 2 w piątek;

W tych regionach synoptycy IMGW prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, wiejącego z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze.