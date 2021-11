Prognoza zagrożeń IMGW. Intensywne opady śniegu, oblodzenia i silny wiatr

czytaj dalej

Dopływ wody gruntowej do zniszczonej 10 lat temu elektrowni jądrowej w japońskiej Fukushimie powstrzymuje lodowa zapora. Jak jednak poinformował w tym tygodniu operator obiektu, bariera ta częściowo zaczęła topnieć. Grozi to połączeniem się wód gruntowych z wodą skażoną radioaktywnymi substancjami. To kolejna niepokojąca wiadomość z Fukushimy. Wcześniej, już w kwietniu, informowano, że zbiorniki ze skażoną wodą są bliskie przepełnienia.