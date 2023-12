Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze na rzekach. Wydano czerwone alarmy

Alerty IMGW

Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęto także częściowo woj. śląskie (Bierawka), świętokrzyskie (Pilica do Zb. Sulejów i Koprzywianka), podkarpackie (zlewnie: Lubaczówki, Stobnicy, Mleczki, Trzebośnicy, Osławy i Strwiąża), mazowieckie (Wkra i Bug), a także podlaskie (Biebrza). Jak informuje IMGW , w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Alerty w większości miejsc wygasną w godz. 9-11 w czwartek, tylko na Ziemi Świętokrzyskiej będą obowiązywać do godz. 11 w piątek.

Ostrzeżenia najniższego stopnia obowiązują w południowej części woj. dolnośląskiego i dotyczą obszaru: Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice, Bóbr do Zb. Pilchowice, Kwisa górna do Zb. Leśna, Ostrożnica, Izera. Występują tam lokalne wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Alerty stracą ważność o godz. 10 w czwartek.