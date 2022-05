Alerty IMGW - uwaga na silny wiatr

Alerty IMGW - silny wiatr

Nad morzem przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. W pozostałych powiatach wiatr może mieć prędkość do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Lokalnie mogą wystąpić również burze.