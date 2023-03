W części kraju może spaść nawet 15 centymetrów śniegu. Alerty IMGW

czytaj dalej

Pokonał cały Ocean Indyjski, uderzył w Madagaskar i prawdopodobnie drugi raz zrobi to z Mozambikiem. Spowodował śmierć co najmniej 21 osób i poważne zniszczenia. Freddy, który uformował się 6 lutego, jest na dobrej drodze do tego, aby stać się najdłużej trwającym cyklonem tropikalnym w historii - poinformowała Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).