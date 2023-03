Alerty IMGW w 15 województwach. Uwaga na intensywnie sypiący śnieg, silny wiatr oraz "szklankę" na drogach i chodnikach

czytaj dalej

Amerykański internauta opowiedział na TikToku o nieuczciwym hodowcy, który sprzedał mu szczeniaka hieny, przekonując go, że to pies. Mężczyzna dał się nabrać i zabrał zwierzę do domu. W trakcie zabawy szczeniak miał "zaśmiać się" i ugryźć swojego nowego właściciela w nogę.