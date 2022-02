Wysoki poziom wody w rzekach. Osiągnięte stany alarmowe i ostrzegawcze

Alerty hydrologiczne IMGW trzeciego stopnia

W wyniku spływu wód opadowych w Korzeńsku na Orli możliwy jest ponowny wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego lub utrzymywanie się stanu wody około stanu alarmowego. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 18 we wtorek.

Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dotyczą Wybrzeża i wód morskich RP oraz Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry (województwa pomorskie i zachodniopomorskie ). Jak podaje komunikat IMGW, w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (564 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną na Wybrzeżu przewiduje się wahania i wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich oraz powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością krótkotrwałego osiągnięcia stanów alarmowych. W rejonie Wybrzeża i wód morskich RP alerty stracą ważność o godz. 23 w poniedziałek, a w rejonie Zalewu Szczecińskiego i Odry - o godz. 12 we wtorek.

Synoptycy wydali alarmy drugiego stopnia również dla województw: warmińsko-mazurskiego (dla obszaru rzeki Baudy), wielkopolskiego (dla obszaru zlewni Orli i środkowej Warty) i śląskiego (dla obszaru zlewni Przemszy oraz Brynicy). W tych miejscach w związku ze spływem wód opadowych, poziom wody może sięgać powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie także alarmowych. W Wielkopolsce ostrzeżenia będą ważne do godz. 9 we wtorek, a w pozostałych województwach do godz. 12 tego samego dnia.