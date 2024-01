Ile śniegu spadnie, jak silny będzie mróz. Pogoda na 5 dni

W kolejnych dniach nad Polską rozegra się bitwa mas powietrza. Z zachodu i południa nadciągać ma łagodniejsze powietrze polarne, a z północy - arktyczne zimno. Jak ta sytuacja wpłynie na pogodę w naszym kraju?

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem Hannelore z centrum nad Irlandią. Od wschodu i północy wbijają się jednak w ten obszar zatoki niżowe, którym towarzyszą fronty. W nocy z północy popłynie kolejna porcja zimnego powietrza arktycznego, które w piątek będzie od zachodu wypierane przez łagodniejsze masy polarne znad Atlantyku. Zarówno nadchodzącej doby, jak i w kolejnych dniach, nad Polską utrzymywać się ma strefa ścierania mas powietrza. Ciepło będzie napierać od zachodu i południa, gdy tymczasem z północy sunąć będą kolejne krople zimna znad Arktyki. Stąd przewaga pogody zimowej.

Wyż nad zachodnią Europą i Atlantykiem utrzyma się, ale na jego wschodnich obrzeżach mają przemieszczać się kolejne układy niżowe znad Arktyki. Dotrą one w głąb wschodniej i środkowej Europy. To one nadadzą ton pogodzie, zasnuwając niebo chmurami z opadami śniegu i przynosząc mroźne masy powietrza. Główne uderzenie zimna skierowane ma być w Rosję, jednak Polska znajdzie się na skraju tej wielkiej porcji zimna, stąd w połowie miesiąca może wystąpić ponowna fala mrozu.

Prognozowana temperatura w okresie 12-16.01 ventusky.com

Pogoda na piątek

W piątek w Polsce spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Okresami poprószy śnieg do 1-5 centymetrów, tylko na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku dzień upłynie na ogół bez opadów. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centralnych regionach, do 3 st. C na Wybrzeżu. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, na północy i wschodzie z porywami sięgającymi 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Sobota w całym kraju zapowiada się pochmurno. Na południu nie będzie padać, ale w pozostałych regionach mogą wystąpić okresowe opady śniegu do 1-5 cm, a na Pomorzu - deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 50-80 km/h.

W niedzielę niebo nad Polską będzie pochmurne, okresami wystąpią opady śniegu do 1-5 cm, a na Śląsku - deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centralnej Polsce, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-70 km/h, powieje z zachodu.

Prognozowane opady w okresie 12-16.01 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie nam pochmurną aurę z okresowymi opadami śniegu do 1-5 cm. Termometry maksymalnie pokażą od -2 st. C na Podlasiu, poprzez -1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z porywami do 50-60 km/h.

We wtorek w kraju zapanuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W zachodnich regionach dzień upłynie bez opadów, poza tym spodziewane są przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od -5 st. C na Podlasiu, poprzez -3 st. C w centralnej Polsce, do 0 st. C na Wybrzeżu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach na wschodzie sięgający 50 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w okresie 12-16.01 ventusky.com

