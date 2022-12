Ile śniegu dosypie? Gdzie i kiedy będzie najzimniej? Prognoza pogody na 5 dni

Pogoda w najbliższych dniach wciąż będzie pochmurna i śnieżna. Będą jednak miejsca, w których jest szansa na przejaśnienia, a nawet pogodną aurę. Zrobi się jednak jeszcze chłodniej.

Wtorek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. We wschodniej części kraju wystąpią stopniowo zanikające opady śniegu. Uwaga - będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

W środę na północy wystąpi duże zachmurzenie, ale jest szansa na przejaśnienia. W pozostałych regionach kraju będzie pochmurno, wystąpią również opady śniegu o sumie do 5 centymetrów. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na Podlasiu do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych godzinach i dniach Ventusky

Będą pogodne regiony

Czwartek przyniesie mieszkańcom Podkarpacia przelotne opady śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

W piątek pogodnie będzie jedynie w regionach zachodnich. W pozostałej części kraju będzie pochmurno i śnieżnie. Na Podkarpaciu możemy spodziewać się opadów śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Sobota przyniesie opady śniegu w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.

Prognozowana temperatura w ciągu następnych dni Ventusky

