Idzie zmiana pogody. Nastąpi za sprawą niżu Andreas

Pogodą w Polsce rządzi wyż Tina z centrum ulokowanym nad krajami bałtyckimi. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, to właśnie on zapewnia nam pogodną aurę oraz umiarkowanie ciepłe powietrze, napływające z południowego wschodu.

Miejscami nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy

"W sumie przez tydzień, od dziś do czwartku 17 maja, spodziewamy się sum opadów od 30 do 80 litrów wody na metr kwadratowy, ale w górach może w sumie spaść do 100 litrów" - przekazała Unton-Pyziołek. Jak podsumowała synoptyk, jest to typowa sytuacja związana z niżem śródziemnomorskim.