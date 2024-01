Ocieplenie w czasie ferii. Przed nami "najcieplejszy dzień tego tygodnia"

Zimowa aura odchodzi w zapomnienie, a to za sprawą zachodniej cyrkulacji powietrza, która utworzyła się w Europie. Napływa do nas atlantyckie ciepło, które sprawi, że w środę temperatura wzrośnie na zachodzie kraju do 12 stopni Celsjusza. - To będzie ocieplenie, które obejmie także te wyższe partie gór, całą Polskę - powiedział na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu zaledwie kilku dni pogoda w Polsce zmieniła się diametralnie. - Niedawno mieliśmy kilkunastostopniowy mróz, a teraz o poranku w wielu miejscach mamy 5-6 stopni powyżej zera i szybko znikający śnieg - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Dlaczego mróz i zimowa aura odchodzą w zapomnienie? Związane jest to sytuacją baryczną nad Europą.

- Na południu Europy znajdują się dwa wyże, mamy tam taki pas wysokiego ciśnienia. Jednocześnie od Atlantyku idą kolejne niże, które kierują się w głąb naszego kontynentu. Jeden z nich znajduje się nad Skandynawią, drugi zbliża się do Szkocji i Irlandii - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że niż, który kieruje się w stronę Wysp Brytyjskich, to kolejna wichura. Nazwano ją Jocelyn. Niedawno przez region ten przeszła burza Isha. Jak mówił Wasilewski, Jocelyn może przynieść porywy wiatru sięgające 160 kilometrów na godzinę. - Dla nas istotne jest to, że kolejne niże przechodzące przez Europę Północną tak współgrają z tymi wyżami, że utworzyła się zachodnia cyrkulacja powietrza - tłumaczył Wasilewski.

Co to dla nas oznacza? - Te dwa niże są bardzo do siebie podobne, odchodzą od nich fronty - ciepły i chłodny. Istotne jest to, że jak one przemieszczają się z zachodu na wschód, to wytworzą taki "ciąg" bardzo ciepłego powietrza. Utworzyła się zachodnia, południowo-zachodnia cyrkulacja powietrza, która sprawia, że transportowane są do nas olbrzymie ilości ciepłego atlantyckiego powietrza, stąd ta odwilż. Zimowa pogoda i mróz pozostały w Skandynawii i daleko na wschodzie. Ten mróz jest też spychany przez napierające od zachodu atlantyckie ciepło - mówił prezenter tvnmeteo.pl.

Dodał, że wyżowy pas, w którym powietrze na półkuli północnej obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w połączeniu z niżami (tu powietrze obraca się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) ułatwiają napływ tego ciepłego strumienia powietrza.

Sytuacja pogoda nad Europą tvnmeteo.pl

W środę temperatura może sięgnąć 12 stopni

Silny strumień ciepłego powietrza, który napływa do nas z zachodu, sprawi, że w środę temperatura na zachodzie kraju może wzrosnąć do 12 stopni.

- Jutro będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia - mówił Wasilewski. - Nawet w górach będzie ciepło, śnieg będzie mokry i ciężki. To będzie ocieplenie, które obejmie także te wyższe partie gór, całą Polskę. Tylko gdzieś na wschodzie temperatura wyniesie 3 stopnie - podkreślił prezenter tvnmeteo.pl.

W środę termometry mogą pokazać 12 stopni tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: TVN24