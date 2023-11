Idą przymrozki. Prognoza pogody na 5 dni

Pogodą w kolejnych dniach rządzić ma wieloośrodkowy niż. Układ baryczny sprowadzi do nas chłodne i wilgotne powietrze. Aura będzie pochmurna i deszczowa, a miejscami w nocy temperatura może spadać w okolice 0 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższych dniach Polska będzie pod wpływem rozległego obszaru obniżonego ciśnienia, obejmującego swym zasięgiem niemal całą Europę, z głównym centrum nad Morzem Północnym oraz wtórnymi ośrodkami niskiego ciśnienia znajdującymi się nad Skandynawią oraz Bałkanami i Półwyspem Apenińskim - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Przez Polskę przemieszczać się będzie strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie chłodne, wilgotne powietrze pochodzenia polarno-morskiego.

- W kolejnych dniach, niestety, bez większych zmian w pogodzie. Polska pozostanie pod dominującym wpływem układów niskiego ciśnienia oraz kolejnych stref frontów atmosferycznych. Napływające dość chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie cechować się będzie dużym zachmurzeniem z przelotnymi opadami deszczu, na ogół o słabym natężeniu. Nocami, przy lokalnych rozpogodzeniach, możliwe są przymrozki - podał synoptyk.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

W piątek spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W drugiej części dnia na południu kraju może słabo popadać. Temperatura maksymalna sięgnie od 8/9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10/11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, południowy, skręcający na południowo-zachodni. W górach i na obszarach podgórskich w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Sobota będzie pogodna w regionach zachodnich. Na wschodzie i w centrum zrobi się pochmurno, spodziewane są też opady deszczu rzędu 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami, możliwe są też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 6/7 st. C w całym kraju. Powieje z zachodu, umiarkowanie, a na wschodzie w porywach dość silnie.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda w kolejnym tygodniu

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 6/7 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje ze zmiennych kierunków.

Wtorek przyniesie nam pochmurne niebo i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C na południu kraju. Zmienny wiatr będzie umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl