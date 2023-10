Padł polski rekord temperatury w październiku

Ponad pół wieku

Jak przekazał we wtorek rano synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, pobicie rekordu z 1966 roku było możliwe do przewidzenia już od rana. We Wrocławiu w godzinach 7-10 temperatura powietrza wzrosła z 13 st. C do 23 st. C, a zatem do pobicia rekordu brakuje jeszcze 6 stopni.