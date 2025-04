O krok od upału. Gdzie w środę było najcieplej

Do Polski napłynęło gorące, zwrotnikowe powietrze znad Afryki. Sprawiło, że w środę temperatura zbliżyła się miejscami do 30 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie było najcieplej.

Niemal 30 stopni

Napływ gorącego powietrza znad północnej Afryki sprawił, że w środę temperatura zbliżyła się miejscami do 30 stopni Celsjusza. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 14 na stacji synoptycznej w Łodzi odnotowano 27,7 st. C. W wielu regionach kraju termometry pokazały o tej porze ponad 25 st. C. Najniższą wartość na termometrach zarejestrowano w Ustce - 13,1 st. C.