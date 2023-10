Gorący wtorek w Polsce. Może paść rekord października

Termiczny rekord Polski dla października może paść już dzisiaj. W części kraju termometry o godzinie 10 wskazywały już ponad 23 stopnie Celsjusza, a temperatura wciąż rosła. Poprzedni rekord pochodzi z 1966 roku i wynosił 28,9 st. C. Odnotowano go na Ziemi Lubuskiej.

Czy padnie rekord?

Dotychczasowy rekord temperatury dla października padł w roku 1966 w Trzebiechowie (woj. lubuskie) - 4 października temperatura wzrosła do 28,9 st. C.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, we wtorek pobicie rekordu z 1966 roku jest możliwe. We Wrocławiu w godzinach 7-10 temperatura powietrza wzrosła z 13 st. C do 23 st. C, a zatem do pobicia rekordu brakuje jeszcze 6 stopni.