Gołoledź. "Zostań w domu, jeśli możesz". Alert RCB w większości kraju

Gołoledź, zima
Tomasz Wasilewski o zimowych utrudnieniach. To warto wiedzieć
Źródło: TVN24
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed opadami marznącymi i gołoledzią. SMS-owy alert rozesłano do mieszkańców dziewięciu województw.

„Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - takie wiadomości otrzymali mieszkańcy województw:

  • zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);
  • wielkopolskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • mazowieckiego;
  • łódzkiego;
  • świętokrzyskeigo;
  • lubelskiego.

Służby apelują o ograniczenie podróży, zostanie w domu (jeśli to możliwe) oraz zachowanie ostrożności na drogach i chodnikach.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: fw

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

