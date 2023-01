Głęboki niż energicznie wepchnie nad Polskę front atmosferyczny. Pogoda stanie się dynamiczna

W kolejnych dniach nad Polską w dalszym ciągu będą znajdowały się rozbudowane układy wyżowe, przynoszące ze sobą nisko zawieszone chmury oraz słabe opady. Pochmurna aura będzie towarzyszyć nam aż do końca tygodnia, kiedy to przez nasz kraj przejdzie front atmosferyczny związany z głębokim niżem znad Skandynawii. Przyniesie on ze sobą umiarkowane opady śniegu i deszczu ze śniegiem, ale także rozpogodzenia.

W ciągu nadchodzącej doby Polska w dalszym ciągu pozostawać będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, rozciągającym się pomiędzy wyżami znad Rosji i Atlantyku - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Powoli napływa do nas nieco cieplejsze i umiarkowanie wilgotne powietrze. W zetknięciu z tym chłodniejszym, zalegającym nad obszarem naszego kraju, sprzyja ono tworzeniu się zawieszonych nisko nad ziemią chmur, z których miejscami występować mogą opady słabej mżawki lub drobnego śniegu.

W czwartek po południu jedynie na północnym zachodzie kraju zaznaczy się strefa słabego frontu chłodnego, przynoszącego nieznaczne opady deszczu ze śniegiem. W piątek strefa frontu ze słabymi opadami śniegu i śniegu z deszczem przemieści się dalej w głąb kraju. W weekend natomiast Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem znad Atlantyku, a w kraju przeważać będzie pochmurna aura.

Bardziej dynamiczna pogoda zapowiada się na początku przyszłego tygodnia, kiedy to głęboki niż znad Skandynawii energicznie wepchnie nad nasz kraj front atmosferyczny wraz ze strefą umiarkowanych opadów. Po przejściu frontu pojawią się rozpogodzenia.

Prognozowana temperatura w dniach 26-30.01 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się na ogół pochmurno, ale na południowym wschodzie spodziewane są niewielkie przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce, może popadać słaby śnieg, a na Pomorzu - śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy od 0/1 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 2/3 st. C w regionach zachodnich i północnych. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

W piątek w kraju będzie na ogół pochmurno. Mogą wystąpić opady śniegu i śniegu z deszczem do 5 centymetrów, a na Pomorzu popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez 1 st. C w centralnej Polsce, do 3 st. C na północnym zachodzie. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 26-30.01 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami w ciągu dnia. W południowo-wschodniej Polsce prognozowane są słabe opady śniegu. Termometry pokażą od 0 st. C we wschodnich regionach, poprzez 1 st. C w centrum kraju do 2 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północny.

Niedziela przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 0 st. C w regionach wschodnich, przez 1 st. C w centralnej Polsce, do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, wiejący z zachodu, będzie umiarkowany, na północy dość silny, w porywach rozwijający do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzonego nieba. Z północnego zachodu na południowy wschód kraju będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym zachodzie kraju w drugiej części dnia mogą wystąpić przejaśnienia, a lokalnie rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach osiągający 40-60 km/h.

Autor:as/map

Źródło: tvnmeteo.pl