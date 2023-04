Gęste mgły w części kraju. Uwaga, utrudnienia w komunikacji lądowej i lotniczej

Aurę w Polsce będzie kształtował wyż Oldenburgia znad Skandynawii. Sprzyja on wychładzaniu się gruntu i ucieczce ciepła z warstwy przyziemnej powietrza, co skutkuje tworzeniem się gęstych mgieł. Miejscami widzialność jest ograniczona do 50 metrów. Zjawiska powodują utrudnienia w komunikacji lądowej i lotniczej.