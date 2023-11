Gdzie przybędzie śniegu? Pogoda na 5 dni

Kolejne dni zapowiadają się mroźnie, ale spokojnie. Na termometrach rzadko kiedy zobaczymy dodatnie wartości, miejscami popada również śnieg. Może spaść go nawet 10 centymetrów.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska znajdować się będzie pomiędzy wypełniającym się nad zachodnią Rosją niżem Niklas a wyżem Christina z centrum położonym nad Francją - wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Nad nasz kraj w dalszym ciągu napływać będzie zimne powietrze z północy kontynentu. W niedzielę rozpogodzeń i większych przejaśnień możemy sięspodziewać na zachodzie kraju, natomiast wschodnią część Polski przykrywać będzie więcej chmur, z których miejscami słabo i przelotnie popada śnieg.

Pogoda na niedzielę

W dzień w zachodniej Polsce spodziewane jest zmienne zachmurzenie bez opadów. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, ale z przejaśnieniami oraz okresowymi słabymi opadami śniegu do 3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Gdańskim. Z zachodu powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr, tylko na południowym wschodzie okresami silniejszy i rozwijający w porywach prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek w południowo-zachodnich regionach zapanuje pochmurna aura z opadami śniegu. Poza tym niebo spowije zmienne zachmurzenie. Miejscami na Podlasiu może popadać śnieg do 3 cm, a lokalnie na Pomorzu deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie w południowej połowie kraju opady śniegu do 5-10 cm. Na północy wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a na Pomorzu - również słabymi, przelotnymi opadami śniegu do 1-3 cm. Termometry wskażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa w całej Polsce zapowiada się pochmurno. Na Pomorzu, w Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowane są opady śniegu do 5 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do -1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Zmienne zachmurzenie czeka nas również w czwartek. Na Pomorzu może słabo prószyć śnieg do 3 cm. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Podlasiu do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje południowy wiatr, słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl