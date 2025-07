Gdzie jest burza? Niespokojnie w dwóch województwach

Gdzie jest burza?

Niespokojne popołudnie

Synoptyk przekazał, że o godzinie 14 front burzowy znajdzie się na umownej linii Gdańsk-Poznań-Zielona Góra. Do wieczora dotrze on do umownej linii Giżycko-Łódź-Częstochowa. Burze punktowo mogą przynieść opady deszczu (15-20 l/mkw.), porywy wiatru o prędkości do 80 km/h i opady niewielkiego gradu.