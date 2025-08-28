Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Gdzie jest burza? W czwartek 28.08 wieczorem wróciły burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował w czwartek ok. godziny 20.30 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w czwartek wieczorem grzmi w części Polski.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwie zachodniopomorskim, w powiatach kołobrzeskim i koszalińskim. Burze powinny dość szybko przemieścić się nad Bałtyk.
Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące lokalnie do 40-60 kilometrów na godzinę. Istnieje ryzyko niewielkiego gradu.
Wcześniej, rankiem grzmiało w województwie zachodniopomorskim, jak również wielkopolskim.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lukas Jonaitis/Shutterstock