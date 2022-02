Zagrzmiało. Sprawdź, gdzie jest burza

Do kraju wkracza od zachodu chłodny front atmosferyczny związany z wirem niżowym Franklin (Antonia), którego centrum przemieszcza się znad Szwecji w stronę Bałtyku. Front postępuje w głąb kraju, a pcha go chłodna masa powietrza polarnego znad Morza Norweskiego. Na froncie piętrzą się chmury kłębiaste, miejscami grzmi.

Gdzie jest burza. Grzmi w Polsce

Burze są słabe i umiarkowane z opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Porywy mogą rozpędzać się do 100 km/h, tak jak miało to miejsce po zachodniej stronie naszej granicy, w mieście Hoyerswerda (w burzy odnotowano 98 km/h).