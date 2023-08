Gdzie jest burza? Grzmi od samego rana, może padać grad

czytaj dalej

We wtorek czekają nas ogromne różnice temperatury. W najcieplejszym miejscu temperatura może poszybować nawet do 35 stopni Celsjusza. Przez Polskę przejdą burze z silnym wiatrem i gradem. Ostatnie dwa dni sierpnia przyniosą ochłodzenie już w całym kraju, a na uspokojenie w pogodzie poczekamy do pierwszych dni września.