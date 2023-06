Błyska się i grzmi w okolicach Warszawy

Gdzie jest burza? We wtorek rano nad częścią Polski pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Zjawiskom towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Nad Polską pojawiają się słabe burze. Towarzyszą im opady deszczu o sumie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiąga prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę, miejscami do 50-70 km/h - poinformował we wtorek około godziny 8 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.